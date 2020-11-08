08 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В России открылся сезон термальных вод

В России впервые официально открыли сезон термальных вод - церемония прошла в Тюменской области с участием главы Ростуризма Зарины Догузовой и губернатора Тюменской области Александра Моора.

У Тюменской области большой туристический потенциал, она может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий, уверена Зарина Догузова. 

Географическая близость к центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения, считает глава Ростуризма. 

(2020)|Фото: admtyumen.ru

Александр Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и уже в ближайшем будущем может трансформироваться в фестиваль. "В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно". Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом.

В регионе насчитываются десятки горячих источников. Они различаются по составу воды, температуре и степени оснащенности – от скромных бассейнов до огромных спа-комплексов с саунами и бьюти-центрами. Вода здесь ничем не уступает той, что течет на европейских курортах, а отдых намного демократичнее.

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В России открылся сезон термальных вод

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