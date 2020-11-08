Стало известно имя женщины, погибшей в авиакатастрофе вместе с ведущим НТВ

Стало известно имя женщины, погибшей при падении самолета, которым управлял телеведущий Александр Колтовой.

Ранее, напомним, сообщалось, что журналист летел и погиб вместе с супругой, однако напарница Колтового по программе "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева опровергла эту информацию, заявив, что жена Колтового жива.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что погибшей в крушении самолета оказалась Наталья Климова 33 лет. Подробности не раскрываются.

Котловой вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ и был соведущим проекта "Звезды сошлись". Авиация была хобби молодого человека, судя по социальным сетям, он посвящал ему много времени.

Ранее московское СУТ СКР начало доследственную проверку на месте происшествия. Спасатели, прибывшие к месту крушения, тушили пожар, очевидцы указывают на то, что самолет начал гореть еще в воздухе. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель.