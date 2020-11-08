В Екатеринбурге сгорел склад бытовой химии: Полыхало 1,5 тыс. "квадратов" площади, обрушилась кровля, взрывались баллончики
В Екатеринбурге ночью сгорел склад бытовой химии. Пламя охватило площадь в полторы тысячи квадратных метров.
На складе хранилось электрооборудование, парфюмерные изделия и бытовая химия. Баллончики бытовой химии под воздействием огня начали взрываться.
Из-за высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв.м.
Для мониторинга воздуха в районе пожара работала передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Потушить склад полностью удалось только к утру.