08 Ноября 2020
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мила йовович мультипаспорт пятый элемент (2011) | Фото: i061.radikal.ru

"Не до конца ясно, какие задачи должен решать чип". Глава Гознака рассказал об электронных паспортах

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, что нет никаких технических препятствий для введения в России электронных паспортов.

"Никаких технических препятствий нет ни с нашей со стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом, - отметил Трачук. - Все вопросы либо уже сняты, либо могут быть быстро решены. Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это все - предмет текущих обсуждений".

По словам Трачука, электронный паспорт позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов.

Электронный паспорт будет выглядеть как ID-карточка, которая содержит основную информацию о человеке, включая биометрические данные и электронную подпись. "Карта, благодаря своим защитным признакам, должна давать уверенность, что вы держите в руках подлинный документ", считает Трачук.

Кроме ID-карточки планируется разработать мобильное приложение, которое позволит выполнять широкий спектр действий, кроме тех, которые требуют более высокого уровня идентификации. "Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной", - сказал глава Гознака.

ТАСС напоминает, что прототип электронного паспорта был представлен еще в прошлом году, однако процесс не был завершен из-за пандемии.

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"Не до конца ясно, какие задачи должен решать чип". Глава Гознака рассказал об электронных паспортах

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Теги: гознак, электронный паспорт, чип



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