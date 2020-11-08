08 Ноября 2020
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Константин Семин - о выборах в США

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Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

В США начались протесты против результатов выборов

В США начались протесты против результатов выборов президента. Сторонники Дональда Трампа провели акции в нескольких штатах.

В частности, митинги прошли в таких городах, как Атланта, Таллахасси, Остин, Бисмарк, Бойсе и Финикс. Толпы людей отличались между собой по размеру от нескольких десятков до нескольких тысяч. Некоторые открыто держали при себе оружие. В ряде городов начались столкновения, передает РИА Новости, ссылаясь на АР.

В Атланте (штат Джорджия) у капитолия около тысячи сторонников Трампа скандировали "Заприте его". Кто-то скандировал "Это еще не конец! Это еще не конец!" и "Фейковые новости". На улицах города можно было наблюдать американские флаги и транспаранты в поддержку Трампа.

Напомним, по результатам выборов победа отходит оппоненту Трампа Джо Байдену. Трамп считает, что подсчет голосов был нечестным и готовит иски в суд. Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

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В США начались протесты против результатов выборов

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Теги: выборы в сша, беспорядки, забор



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