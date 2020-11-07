Супруга телеведущего Колтового, погибшего в авиакатастрофе, жива

Супруга телеведущего Александра Колтового жива, сообщила коллега погибшего Лера Кудрявцева.

Напомним, сегодня в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Cessna, за штурвалом которого был ведущий НТВ Александр Колтовой. Также погиб его пассажир. Изначально сообщалось, что второй жертвой стала супруга телезвезды, якобы, пара летела в Рыбинск, когда возникли неполадки с двигателем.

Но соведущая Колтового по передаче "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева написала на своей странице в Instagram-stories: "Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется".

Ранее Московское межрегиональное СУТ СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, на борту в момент крушения находились "пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли".

"В настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту", - говорится в сообщении СКР.

По словам очевидцев, перед падением самолет горел, в МЧС сообщали о неисправности двигателя.