В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: два человека погибли, восемь получили ранения

В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. Он убил двоих людей, еще восемь получили ранения, включая ребенка, сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции МВД Украины Алексей Билошицкий.

"Патрульные сразу начали обследовать окрестности в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к мероприятию. Гражданина задержали", - сообщил Билошицкий.

О состоянии раненых пока не сообщается, мотивы нападавшего тоже пока выясняются.