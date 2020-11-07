Байдена с победой на выборах президента США поздравили Джонсон, Макрон и Меркель

Мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США. Официально итоги еще не подведены, а пока еще хозяин Белого дома Дональд Трамп настаивает на том, что будет добиваться пересмотра голосования через суды.

Среди лидеров, поздравивших Байдена с победой, уже отметились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

"От имени правительства Канады я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис (выдвигается на пост вице-президента – прим. ред.) с их избранием", - говорится в заявлении канадского премьера Джастина Трюдо.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "Германия рассчитывает на сотрудничество со следующей администрацией США, хочет инвестировать в это сотрудничество для трансатлантического перезапуска и нового курса".

В то же время от глав России и Китая поздравлений пока не поступало.