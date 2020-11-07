08 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Дом, хрущевка. (2020) | Фото:Накануне.RU

Девушки, пострадавшие при расстреле на Уралмаше, жаловались, что их удерживают и просили вызвать полицию

Нашему агентству стали известны новые детали кровавой бойни на Уралмаше, где были обнаружены 4 трупа. Как рассказал Накануне.RU источник в правоохранительных органах, ночью 16 и 17 – летняя девушки оказавшиеся на месте инцидента жаловались своим друзьям в социальных сетях, что их удерживают и просили вызвать полицию. Звонки с такой информацией поступили в полицию в половине третьего ночи. Силовики не успели приехать на вызов, так как уже через несколько минут началась стрельба.

Также наш корреспондент побывал на месте происшествия. На двери квартиры дома 7 А на улице Социалистической видны следы взлома.

Пломба на двери квартиры, где произошло убийство.(2020)|Фото:Накануне.RU

Само помещение, где произошла страшная трагедия, опечатано сотрудниками силовых ведомств. Одна из деревянных балок выломанная из двери прислонена к стене в подъезде.

Дверь, подъезд.(2020)|Фото:Накануне.RU

Рядом же на лестничной площадке лежат молоток и отвертка. Именно ими вскрывали дверь.

Молоток, отвертка.(2020)|Фото:Накануне.RU

Большинство жителей подъезда, где случилась кровавая драма, отказались от общения со СМИ. Однако, нам удалось поговорить с одним из соседей стрелка, учинившего бойню. Мужчина заявил, что выстрелы были такими сильными, словно упал рояль.

«В районе трех часов ночи я услышал громкие шумы. Мы с моей семьей не знали, что происходит. Потом увидели, как к подъезду подъехал наряд полиции. Не придали этому значение и подумали, что был всего лишь пьяный дебош. Мало ли молодежь просто отдыхает. Только утром выяснилось, что такое несчастье произошло. Кстати, у нас обычно тихо в подъезде. Обычно только в фильмах такое происходит», - заключил Артур.

Погибшие мужчины 32 и 36 лет приходились друзьями устроившему стрельбу, а девушки познакомились с ними, предположительно, в группе "Вписки Екатеринбурга" в социальной сети "ВКонтакте". Также есть информация, что помимо алкоголя компания во время вечеринки употребляла и наркотические вещества. СКР пока сообщил только об обстоятельствах, указывающих на употребление алкогольных напитков во время вечеринки.

Ранее стало известно, что хозяин квартиры открыл огонь по гостям из карабина "Сайга". В итоге погибли 32 - летний и 36 - летний мужчины, а также 18 - летняя девушка. С мужчинами три девочки познакомились в интернете. Мужчины приехали за ними на легковом автомобиле, после чего компания уехала отдыхать на квартиру.

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Девушки, пострадавшие при расстреле на Уралмаше, жаловались, что их удерживают и просили вызвать полицию

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Теги: Уралмаш, убийство, Екатеринбург, очевидцы



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