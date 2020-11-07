07 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден объявил себя новым президентом США, Трамп не согласен

Вслед за крупнейшими СМИ 46-м президентом США объявил себя и сам кандидат от Демократической партии Джо Байден.
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В своем твиттере он написал: "Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили".

Действующий президент и кандидат от Республиканской партии на этот раз не стал пользоваться твиттером и выпустил релиз: "Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя".

Кстати, ранее Трамп объявил себя победителем и заявил о своем значительном перевесе.

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Байден объявил себя новым президентом США, Трамп не согласен

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Теги: джо байден, дональд трамп, выборы президента сша, сенат сша, республиканцы, подсчет голосов



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