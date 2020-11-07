07 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/cnn

CNN объявил Джо Байдена 46-м президентом США

Телеканал CNN (поддерживает Демпартию США) объявил о победе на выборах президента Америки Джо Байдена. На сайте компании сообщается, что "Байден победил", но при этом канал все-таки уточняет, что "по прогнозам Байден побеждает в своей родной Пенсильвании".

Сейчас в США утро, а вечером, как объявил представитель Байдена, 77-летний пока еще кандидат в президенты обратиться к нации.

О вероятной победе Байдена сообщили также Associated Press, NBC и Edison Research, а также прореспубликанский канал Fox News.

Победа в Пенсильвании, где заканчивают подсчет голосов, приносит Байдену еще 20 голосов выборщиков, общее число отданных за него голосов достигнет 273 при необходимых для победы 270.

Стоит отметить, что действующий президент Дональд Трамп стойко сопротивляется. В твиттере он написал: "Я победил на этих выборах с большим перевесом". Примечательно, что Twitter тут же пометил эту запись как сомнительную, поскольку итоги выборов до сих пор окончательно не подведены. Аналогично администрация платформы помечает все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов.

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CNN объявил Джо Байдена 46-м президентом США

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Теги: cnn, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша



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