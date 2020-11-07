CNN объявил Джо Байдена 46-м президентом США

Телеканал CNN (поддерживает Демпартию США) объявил о победе на выборах президента Америки Джо Байдена. На сайте компании сообщается, что "Байден победил", но при этом канал все-таки уточняет, что "по прогнозам Байден побеждает в своей родной Пенсильвании".

Сейчас в США утро, а вечером, как объявил представитель Байдена, 77-летний пока еще кандидат в президенты обратиться к нации.

О вероятной победе Байдена сообщили также Associated Press, NBC и Edison Research, а также прореспубликанский канал Fox News.

Победа в Пенсильвании, где заканчивают подсчет голосов, приносит Байдену еще 20 голосов выборщиков, общее число отданных за него голосов достигнет 273 при необходимых для победы 270.

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/qmVt37WlYC #CNNElection pic.twitter.com/Ts97NweP99 — CNN (@CNN) November 7, 2020

Стоит отметить, что действующий президент Дональд Трамп стойко сопротивляется. В твиттере он написал: "Я победил на этих выборах с большим перевесом". Примечательно, что Twitter тут же пометил эту запись как сомнительную, поскольку итоги выборов до сих пор окончательно не подведены. Аналогично администрация платформы помечает все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов.