Атаковавшим священника в Лионе оказался грузин-"рогоносец", которому подруга изменила с батюшкой

Французские СМИ опубликовали подробности инцидента с нападением на священника греческой православной церкви в Лионе. Сначала это покушение было поставлено в один ряд с атакой на христианскую церковь в Ницце, где террористами оказались исламские радикалисты.

Но позже выяснилось, что у нападавшего в Лионе были другие мотивы.

Источники издания Le Parisien сообщают, что под стражу по подозрению в атаке был взят 40-летний гражданин Грузии Георгий П. на допросе мужчина, якобы, признался, что мотивом преступления стала ревность и желание отмщения: Георгий обвинил свою сожительницу в измене, а любовником ее был священник Николос (отец Никос) Какавелакис. Георгий признался, что не хотел убивать свою жертву.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего отца Никоса в результате получения огнестрельных ранений серьезно повреждена печень. Сейчас он находится в больнице.

Подозреваемый заявил, что бросил оружие в реку Сону, сейчас эту версию отрабатывают полицейские. Между тем, дома у Георгия было найдено другое оружие, но хранилось оно незаконно. Ранее у мужчины уже были аналогичные проблемы с законом.

Издание сообщает, что священник, придя в сознание в больнице, тоже рассказывал о ревности как мотиве нападения. Инсайдер Le Parisien заявил, что батюшка был "очень инициативен с женщинами" и, мягко говоря, не стеснялся любовных похождений. По неподтвержденным данным, дама гражданина Грузии призналась, что действительно изменяла бойфренду со священником, но не знала о желании "рогоносца" отомстить успешному сопернику.