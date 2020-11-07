07 Ноября 2020
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Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Макрон позвонил Путину: президенты обсудили терроризм и вакцину от коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. Главы государств обсудили несколько тем.

"В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - говорится в сообщении Кремля.

Поговорили о Нагорном Карабахе: "Выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии. Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ".

Обсуждался конфликт на Донбассе, ситуация в Ливии, а также "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях".

Путин и Макрон договорились о налаживании связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства коронавирусных вакцин.

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Макрон позвонил Путину: президенты обсудили терроризм и вакцину от коронавируса

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Теги: эммануэль макрон, владимир путин, вакцина от коронавируса, телефонный разговор



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