07 Ноября 2020
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Общество Республика Тыва
тува, сельский дом, село (2020) | Фото: gov.tuva.ru

Служебное жилье для специалистов в сельской местности Тувы сдадут в срок

В Республике Тыва продолжают планомерную работу по привлечению специалистов на село. К концу 2020 года планируется сдать 34 дома, предназначенных для выезжающих работать в сельскую местность, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство домов идет в рамках проекта «Служебное жилье», который был инициирован главой республики Тыва Шолбаном Кара-оолом. Средства в размере 57,2 млн рублей поступают из фонда федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили в минсельхозпроде Тувы, на данный момент из 34 строящихся домов высокую степень готовности имеют 19. Еще на 10 объектах завершены работы по монтажу перекрытий. Пока отстают от графика 5 объектов – главным образом из-за смены подрядчиков и повторного заключения контрактов. Сегодня здесь возводят стены. Однако, в республиканском министерстве уверены, что все 34 дома по проекту «Служебное жилье», несмотря на возникшие задержки, будут сданы в срок.

Реализация проекта в регионе проходит первый год. Его цель – восполнить дефицит квалифицированных кадров на селе. В Туве это, в частности, врачи узкой специализации, учителя русского и иностранных языков, математики и информатики, а также другие специалисты.

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Служебное жилье для специалистов в сельской местности Тувы сдадут в срок

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Теги: служебное жилье, нацпроект комплексное развитие сельских территорий, тыва, шолбан кара-оол



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