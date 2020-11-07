Служебное жилье для специалистов в сельской местности Тувы сдадут в срок

В Республике Тыва продолжают планомерную работу по привлечению специалистов на село. К концу 2020 года планируется сдать 34 дома, предназначенных для выезжающих работать в сельскую местность, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство домов идет в рамках проекта «Служебное жилье», который был инициирован главой республики Тыва Шолбаном Кара-оолом. Средства в размере 57,2 млн рублей поступают из фонда федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили в минсельхозпроде Тувы, на данный момент из 34 строящихся домов высокую степень готовности имеют 19. Еще на 10 объектах завершены работы по монтажу перекрытий. Пока отстают от графика 5 объектов – главным образом из-за смены подрядчиков и повторного заключения контрактов. Сегодня здесь возводят стены. Однако, в республиканском министерстве уверены, что все 34 дома по проекту «Служебное жилье», несмотря на возникшие задержки, будут сданы в срок.

Реализация проекта в регионе проходит первый год. Его цель – восполнить дефицит квалифицированных кадров на селе. В Туве это, в частности, врачи узкой специализации, учителя русского и иностранных языков, математики и информатики, а также другие специалисты.