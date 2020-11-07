Одним из погибших в результате крушения самолета в Подмосковье оказался известный телеведущий

Погибшими в результате жесткой посадки самолета Cessna в Подмосковье оказались телеведущий Александр Котловой и его супруга, передает telegram-канал Baza.

Котловой вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ и был соведущим проекта "Звезды сошлись". Авиация была хобби молодого человека, судя по социальным сетям, он посвящал ему много времени.

Ранее московское СУТ СКР начало доследственную проверку на месте происшествия. Спасатели, прибывшие к месту крушения, тушили пожар, очевидцы указывают на то, что самолет начал гореть еще в воздухе. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель.