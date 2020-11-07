07 Ноября 2020
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Происшествия Московская область
Разбившаяся Cessna в Подмосковье 07.11.20. (2020) | Фото: пресс-служба МЧС России

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Двое погибших

В Подмосковье при выполнении экстренной посадки в поле разбился легкомоторный самолет Cessna. Погибли два человека.

"В районе города Люберцы совершил аварийную посадку с неисправным двигателем частный легкомоторный самолет Cessna. Когда на место прибыли пожарные подразделения ПСЧ-27, самолет горел. Спасатели деблокировали двоих погибших. Всего привлечено к ликвидации последствий аварии 40 человек, 13 ед. техники", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Разбившаяся Cessna в Подмосковье 07.11.20.(2020)|Фото: пресс-служба МЧС России

Пока известно, что у самолета во время полета загорелся двигатель – это хорошо видно на кадрах, снятых многочисленными очевидцами аварии. Сообщается, что экипаж подал сигнал бедствия и выбрал место для приземления в районе пересечения МКАД и Новорязанского шоссе.

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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Двое погибших

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Теги: cessna, отказ двигателя, жесткая посадка, погибшие



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