Бразильские страсти: ФК "Урал" сыграл боевую ничью с московским "Спартаком"

ФК "Урал" сыграл на домашней "Екатеринбург Арене" матч с одним из лидеров чемпионата московским "Спартаком". Матч завершился со счетом 2:2, передает корреспондент Накануне.RU.

Тренер гостей Доменико Тедеско выпустил на поле основного вратаря Александра Максименко, в защите вышли ожидаемые Георгий Джикия, Жиго, Маслов. Итальянский тренер решил сыграть в пять быстрых полузащитников, включая Айртона, Крала, Ларссона, Зобнина, Мозеса. В атаке же вышли два нападающих - Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

Коуч "шмелей" Юрий Матвеев выпустил в защите Владимира Рыкова, Дениса Кулакова, Николая Золотова и Стефанна Страндберга.

В центре поля вышли Бранко Йовичич, Рафал Августыняк. Также тренер выпустил трех атакующих полузащитников в лице Андрея Егорычева, Эрика Бикфалви. Также после травмы восстановился Отман Эль - Кабир.

Уже на пятой минуте игры гол в ворота "Урала" забил Александр Соболев.

Оранжево-черные стали пытаться ответить. Через минуту мяч мог забить Эрик Бикфалви, но не попал в ворота.

Однако, через считанные минуты счет стал равным. В скоростной атаке в ворота москвичей забил бывший игрок красно-белых Павел Погребняк. Мяч стал первым для Павла после его возвращения в клуб с берегов Исети.

На 43-й минуте Эрик Бикфалви мог забивать, но мяч попал во вратаря.

Под занавес тайма игрок обороны Владимир Рыков столкнулся с Мозесом и судья назначил одинадцатиметровый. Несмотря на неоднозначность момента судья не проверил момент при помощи системы видеофиксации. В итоге в пользу "Спартака" был назначен пенальти. Его реализовал все тот же нападающий, оформив дубль.

В начале второго тайма счет сравнял Рафал Августыняк. Мяч был забит несколько курьезно. При помощи отскока.

Несколько мгновений спустя уральцы тут же пошли в атаку. Но арбитр остановил ее, тем самым сорвав атаку.

В итоге игра завершилась вничью со счетом 2:2.