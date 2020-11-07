МВД не будет понижать с 20 до 10 км/ч порог нештрафуемого превышения скорости

07 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

МВД не будет понижать с 20 до 10 км/ч порог нештрафуемого превышения скорости

В МВД выступают против снижения с 20 до 10 км/ч порога нештрафуемого превышения скорости на российских дорогах, заявил глава полиции Владимир Колокольцев.

"Мы категорически против такого нововведения", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, позиция ведомства учтена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Он отметил, что также не будет меняться размер штрафа за превышение скорости.

Предложения о снижении порога содержалось в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который в этом году публиковал Минюст. Но к документу возникло столько вопросов (не только по части ПДД и не только у полиции), что документ отправили на доработку.

Вот некоторые из предложений Минюста. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается повысить с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч – караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МВД не будет понижать с 20 до 10 км/ч порог нештрафуемого превышения скорости

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: превышение скорости, изменение штрафов, мвд, коап, пдд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети