МВД не будет понижать с 20 до 10 км/ч порог нештрафуемого превышения скорости

В МВД выступают против снижения с 20 до 10 км/ч порога нештрафуемого превышения скорости на российских дорогах, заявил глава полиции Владимир Колокольцев.

"Мы категорически против такого нововведения", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, позиция ведомства учтена в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Он отметил, что также не будет меняться размер штрафа за превышение скорости.

Предложения о снижении порога содержалось в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который в этом году публиковал Минюст. Но к документу возникло столько вопросов (не только по части ПДД и не только у полиции), что документ отправили на доработку.

Вот некоторые из предложений Минюста. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается повысить с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч – караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.