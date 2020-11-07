07 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Акция Другой России Э.В. Лимонова 7 ноября 2020 года. (2020) | Фото: vk.com/drugoross / Другая Россия Э.В. Лимонова

Активисты "Другой России Э.В. Лимонова" повесили на цирке в Москве портреты руководства страны

Активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" в годовщину Октябрьской революции вывесили на здании цирка на Цветном бульваре в Москве баннер с портретами руководства страны и нецензурной надписью "****** шапито".

На странице организации во "ВКонтакте" сообщается, что участники акции вывесили портреты "самых одиозных представителей власти": Путина, Пескова, Силуанова, Бортникова, Медведева, Собянина, Кириенко.

Акция Другой России Э.В. Лимонова 7 ноября 2020 года.(2020)|Фото: vk.com/drugoross / Другая Россия Э.В. Лимонова

"Этой акцией нацболы* выразили свое отношение к цирковому представлению, которое ежедневно устраивают в стране российские власти. Они проводят социал-дарвинистскую политику по отношению к простому населению, и все их действия уже давно напоминают исключительно цирк. Проблемы, которые 103 года назад привели к Великой Октябрьской Социалистической революции, до сих пор актуальны", - говорится в сообщении "Другой России Э.В. Лимонова".

Охрана цирка задержала четырех активистов, их доставили в Тверской ОВД.

*Нацболы, Национал-большевистская партия - запрещены в РФ.

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Активисты "Другой России Э.В. Лимонова" повесили на цирке в Москве портреты руководства страны

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Теги: Другая Россия Э.В. Лимонова, баннер, цирк, шапито



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