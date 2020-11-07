07 Ноября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Опрос: 57% молодых французских мусульман ставят Шариат выше, чем законы государства

Исследование, опубликованное Французским институтом общественного мнения (IFOP), показывает, что во Франции происходит настоящее расслоение – мусульманское население страны значительно расходится во взглядах с остальными гражданами. Так, 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше государственных, передает RT.

Под молодыми подразумеваются люди в возрасте до 25 лет. Этот показатель – 57% - на 10% выше, чем в 2016 году во время аналогичного опроса. Такой же позиции в целом придерживается 38% французских мусульман. Во второй размеру религиозной общине – католической – законы церкви ставят в приоритет перед государственными только 15% прихожан.

Часть вопросов в исследовании касались трагедии 16 октября, когда один из религиозных учеников парижского учителя Сэмюэля Пати отрезал голову педагогу за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова.

Из 515 французских мусульман, принявших участие в опросе, 66% выступили против права учителей показывать своим ученикам карикатуры на религиозных деятелей. Французы в целом (75%), в том числе католики (80%), в подавляющем большинстве поддержали право учителей показывать такие изображения.

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Опрос: 57% молодых французских мусульман ставят Шариат выше, чем законы государства

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Теги: мусульмане, опрос, законы шариата, ислам, франция



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