В Махачкале госпитализировано 39 человек с острой кишечной инфекцией

Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации с острой кишечной инфекцией (ОКИ) 39 человек (в том числе 12 детей) в период с 3 по 7 ноября в Махачкале.

Состояние пациентов оценивается как средне тяжелое. У них наблюдается температура 38-39C, боли в животе, тошнота, рвота, частый жидкий стул.

В сообщении министерства отмечается, что из-за пандемии госпитализировать пациентов с ОКИ приходится в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера.

"По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в кафе Казан-Кебаб. Эпидемиологическим расследованием вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.