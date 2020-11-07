Интенсивность чартеров Россия-Турция может сократиться – источник

Интенсивность чартеров между Россией и Турцией в ближайшее время может начать сокращаться. Но это связано не с тем, что в обеих странах сейчас вторая волна пандемии, а с тем, что на турецких курортах с наступлением зимы заканчивается туристический сезон.

"Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь для чартерных рейсов, в пользу ОАЭ", - сообщил источник "Интерфакса". Общий туристический поток при этом сокращать не планируется.

На прошлой неделе главный санитарный врач России Анна Попова на совещании у президентавыразила недовольство ситуацией с ввозом коронавируса из Турции.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что продолжается рост возвращающихся из-за границы россиян. "С 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. И в нашем мониторинге 90% - лица, вернувшиеся из Турции. Надо обсудить это и принять какие-то меры. Всего выявлено около 10 тыс. ввезенных случаев коронавируса", - отметила Попова.

Напомним, в России второй день подряд отмечается суточная заболеваемость коронавирусом выше 20 тыс. Это максимум с начала эпидемии.