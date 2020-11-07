"Назло кризисам, вирусам и невзгодам": В Москве коммунисты устроили шествие в честь годовщины Октябрьской революции

В Москве представители левых партий и движений прошли сегодня по Тверской к Кремлю с флагами и возложили венки к мавзолею Ленина.

"В Москве проходят праздничные мероприятия в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. После возложения к Мавзолею В. И. Ленина депутаты и члены КПРФ прошли с флагами по Тверской. Не обошлось без задержаний, однако всё было решено на месте. 10 человек отпустили без составления протоколов", - сообщает telegram-канал фракции КПРФ в Мосгордуме.

Участвовал в шествии и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он также обратился к россиянам с поздравлением.

"День Великой Октябрьской социалистической революции для трудового народа всегда будет наполнен огромным смыслом. Это главное событие ХХ века, венец исторического пути человечества. Для нас, советских людей и их наследников – это день открытия нового мира, день торжества справедливости и прогресса. Это время освобождения огромной творческой силы народов России, создавших великую Советскую державу. Рабочим и крестьянским детям оно позволило стать творцами мировой истории. Оно подарило человечеству надежду на достойную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний настойчиво напоминают нам: Революционный Октябрь 1917-го спас Россию и поднял её до космических высот. Мы, коммунисты, отмечали этот день всегда – и на стройках первых пятилеток, и в окопах Великой Отечественной, и в "лихие девяностые". Дружно отпразднуем его мы и сегодня - назло всем кризисам, вирусам и невзгодам", - говорится в заявлении Зюганова.

Интересно, что задержания в Москве полиция все-таки произвела, но на мероприятии другой партии – ЛДПР. По данным telegram-канала фракции либерал-демократов в ГД, депутат Госдумы Василий Власов решил 7 ноября устроить встречу с избирателями на площади Революции. "Поводом стали многочисленные обращения неравнодушных граждан, которые выражали опасения в связи с угрозами новых "цветных революций" на постсоветском пространстве", - отметили в ЛДПР.

На встречу пришло не более 15 человек, которые "мирно общались с депутатом". "Несмотря на законный характер мероприятия (депутат Власов заблаговременно уведомил мэрию) ОМОН задержал несколько человек! Их доставили в ОВД Китай-город", - сообщили в партии.