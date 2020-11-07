В Одессе 7 ноября объявлен траур по Михаилу Жванецкому

В Одессе, на малой родине Михаила Жванецкого 7 ноября объявили траурным днем.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем ​​траура. Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

В память о выдающемся сатирике на зданиях его родного города приспустили флаги с траурными лентами.

"Память о легендарном одессита навсегда останется в сердцах поклонников его уникального таланта", - отметили в администрации города.

Жванецкий скончался в Москве в возрасте 86 лет. О причинах ухода сатирика из жизни пока не сообщается, не известна и дата и место похорон артиста.