07 Ноября 2020
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Место массового убийства. (2020) | Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Винтовка екатеринбургского "стрелка", убившего трех человек, принадлежит его отцу

Стали известны подробности массового убийства, произошедшего минувшей ночью в Екатеринбурге. По предварительной версии, 34-летний сотрудник ЧОП расстрелял на Уралмаше троих своих гостей (двух мужчин и девушку), после чего свел счеты с жизнью. Еще одна девушка была ранена, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации источника Накануне.RU в правоохранительных органах, около часа ночи от соседей мужчины по подъезду поступил звонок в полицию. Собеседник агентства уточнил, что винтовка "Сайга" 12-го калибра (ранее в СМИ фигурировали сведения, что карабин был 20-го калибра) зарегистрирована на отца погибшего мужчины. Погибшие мужчины 32 и 36 лет приходились друзьями устроившему стрельбу, а девушки познакомились с ними, предположительно, в группе "Вписки Екатеринбурга" в социальной сети "ВКонтакте". Также инсайдер сообщил, что помимо алкоголя компания во время вечеринки употребляла и наркотические вещества. СКР пока сообщил только об обстоятельствах, указывающих на употребление алкогольных напитков во время вечеринки.

Место массового убийства.(2020)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Источник также сообщил, что мужчины были убиты на кухне одиночными выстрелами в голову. 18-летняя девушка также погибла от выстрела в голову. Выжившую девушку ранили в живот.

Между тем, расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), взяла на контроль прокуратура.

Место массового убийства.(2020)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

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Винтовка екатеринбургского "стрелка", убившего трех человек, принадлежит его отцу

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Теги: массовое убийство, екатеринбург, самоубийство, вечеринка, наркотики, карабин сайга



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Ранее 07.11.2020 10:50 Мск В Екатеринбурге мужчина убил трех человек и застрелился сам

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