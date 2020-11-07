В Москве в два раза чаще стали вызывать священников к людям с коронавирусом

В Москве растет число вызовов священников к людям с коронавирусом. По сравнению с серединой октября их число увеличилось в два раза, сообщает telegram-канал Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

Чаще всего священников вызывают в реанимацию.

"Специальная группа подготовленных священников Больничной Комиссии Московской епархии с 15 апреля по 6 ноября совершила 703 выезда к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты. С 2 апреля священники специальной группы посетили 51 медицинское учреждение Москвы и Московской области", - говорится в сообщении отдела.