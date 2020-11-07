В сентябре зафиксирован наибольший рост смертности, но не из-за коронавируса

В сентябре в России умерли 170,7 тыс. человек, что на 31,6 тыс., или на 23%, больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Сентябрьский рост смертности стал наибольшим как в абсолютном выражении, так и в процентах за многие годы, - вероятно, с начала 1990-х. При этом только у 9,8 тыс. умерших был коронавирус, в том числе у 5,2 тыс. он был основной причиной смерти. Почти 22 тыс. человек умерли "дополнительно", то есть вообще не из-за коронавируса.

Это ставит принципиальный вопрос: чем вызван такой большой рост смертности? Ведь с мая по сентябрь коронавирус был у 52 тыс. умерших, а рост смертности за тот же период год к году составил 119 тыс. То есть 67 тыс. человек умерли от других причин. Но в 2020 году не было других причин, кроме одной - введенных ограничений. Что приводит к выводу о том, что введенные ограничения убивают больше, чем сам коронавирус , даже если считать всех, у кого он не был причиной смерти, но просто был выявлен.

Наибольший рост смертности зафиксирован на Северном Кавказе - 43%, на Юге - на 36%, в остальных федеральных округах примерно на 20%. По регионам наибольший рост смертности в Чечне (67%), Калмыкии (61%), Дагестане и Липецкой области (по 50%). Не выросла смертность только в Новгородской области, Севастополе, Магаданской области и на Чукотке - там рост не превысил 4%, то есть укладывается в то, что рабочих дней в сентябре этого года было на один больше, чем в прошлом году, а значит, ЗАГСы за счет этого должны были зафиксировать рост на 5% просто в силу большего числа рабочих дней.

По оперативным данным, в сентябре от коронавируса умерли 3,6 тыс. человек. Как и в прежние месяцы, это покрывает большинство умерших от вируса как основной причины смерти и примерно на 30-40% покрывает число умерших с коронавирусом в целом. А вот с общим ростом смертности связь еще более угрожающая. В предыдущие месяцы рост смертности превышал оперативное число умерших от коронавируса в 4-6 раз. Однако в сентябре этот показатель вырос почти до 9. Так как в октябре, согласно оперативным данным, от коронавируса умерли 7,4 тыс. человек, то в октябре можно ожидать огромного роста смертности - на 50-60 тыс. А в ноябре, судя по динамике заболеваемости, еще больше.

С апреля по сентябрь от коронавируса, по оперативным данным, умерли 21 тыс. человек. По уточненным данным Росстата, 31 тыс. Это если считать коронавирус как основную причину смерти. Всего же с вирусом умерли 54 тыс. То есть более половины роста смертности вызвано не самим коронавирусом , а чем-то другим. Вероятно, введенными ограничениями, так как других причин для резкого роста смертности в этом году по сравнению с прошлым годом нет.

В 2020 году из-за роста смертности ожидаемая продолжительность жизни при рождения снизится с 73 лет до 71 года.