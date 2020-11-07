Жертвами пожара в Самаре стали четыре человека, еще четверо госпитализированы

В пожаре на улице Промышленности (Железнодорожный район) в Самаре погибли четыре человека, еще четверо получили травмы и повреждения различной степени тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР России.

"В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, в ближайшее время начнётся осмотр места происшествия. Начата доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавших, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - сообщили в СКР.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в двухэтажном доме с мансардой мог находиться нелегальный хостел, но официально эта информация не подтверждена. Пожар начался на втором этаже, площадь его на момент локализации составила 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.