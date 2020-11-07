Михаил Ефремов будет отбывать срок в Белгородской области

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области, сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета". Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.

"Колония - это тоже неплохо - там бывает должность руководителя кружка самодеятельности, клубная работа. Так что он, я думаю, найдёт себе занятие. Самое сложное сейчас для него - это этап. Холодный вагон, который едет очень медленно и где спят по очереди. И конвой там вообще не церемонится", - написала на своей странице в Facebook член столичной ОНК Марина Литвинович, посещавшая Ефремова в СИЗО.