07 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден уверен, что наберет более 300 голосов выборщиков в гонке за президентское кресло

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал к терпению и единству во время выступления в пятницу вечером в Уилмингтоне (штат Делавэр – родной штат Байдена, где он вместе со своим штабом ожидает результаты голосования). 77-летний Байден считает, что одержит убедительную победу, поскольку удерживает лидерство в критически важных для победы "колеблющихся" штатах, передает New York Post.

"У нас еще нет окончательного подтверждения победы, но цифры говорят нам четкую и убедительную вещь: мы собираемся выиграть эту гонку", - сказал Байден, выступая на парковке перед находившимися в машинах сторонниками. Кандидат-демократ считает, что он наберет "более 300 голосов выборщиков" (для победы кандидату надо набрать минимум 270 голосов – прим. ред.).  

"Никогда не забывайте, что итоги - это не просто числа. Они представляют голоса и избирателей, мужчин и женщин, которые воспользовались своим основным правом на то, чтобы их голос был услышан", - ответил Байден на критику по поводу того, что подсчет голосов в этот раз как никогда затянут.

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Байден уверен, что наберет более 300 голосов выборщиков в гонке за президентское кресло

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Теги: джо байден, выборы президента сша, подсчет голосов, выборщики



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