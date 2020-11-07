СМИ: Трех "медведевских" министров могут отправить в отставку и обновить их кресла по новому закону

07 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Уральский ФО В России Москва
Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев (2014) | Фото: правительство ЯНАО

СМИ: Трех "медведевских" министров могут отправить в отставку и обновить их кресла по новому закону

Подписание президентом нового конституционного закона "О правительстве" и слухи о скорой отставке минимум трех "медведевских" министров могут привести к тому, что уже в ближайшие недели Госдума будет утверждать кандидатуры новых министров транспорта, строительства и ЖКХ, а также природных ресурсов и экологии.

Примечательно, что источники СМИ и эксперты, "отправившие" в конце этой недели в отставку Евгения Дитриха (Минтранс), Владимира Якушева (Минстрой) и Дмитрия Кобылкина (Минприроды) были скупы на прогнозы того, кто займет министерские кресла. Зато активно обсуждали возможные места трудоустройства "опальных" министров.

Так, по данным "Коммерсанта", Владимир Якушев должен сменить полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова. Источник издания в уральском полпредстве уверяют, что консультации по замене Николая Цуканова велись всю последнюю неделю и кандидатура Якушева является "единственной вероятной".

Дитриха "сватали" в губернаторы Белгородской области – там еще в конце сентября ушел в отставку последний ельцинский губернатор Евгений Савченко. Врио главы региона стал первый замгубернатора, но утверждать его на этом посту Москва не спешит.

Что касается Дмитрия Кобылкина, то его судьба представляется экспертам и источникам наиболее туманной – будущее место работы его никто не обозначил. Есть версия, что у экс-губернатора Ямала не сложились отношения с Михаилом Мишустиным и курирующим вице-премьером Викторией Абрамченко, недовольство высказывали недропользователи, да и ситуация с "мусорной реформой" явно развивается не лучшим образом. Источники "Коммерсанта" считают, что заменить Кобылкина могут на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Трех "медведевских" министров могут отправить в отставку и обновить их кресла по новому закону

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир якушев, дмитрий кобылкин, евгений дитрих, увольнение, правительство россии, николай цуканов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети