СМИ: Трех "медведевских" министров могут отправить в отставку и обновить их кресла по новому закону

Подписание президентом нового конституционного закона "О правительстве" и слухи о скорой отставке минимум трех "медведевских" министров могут привести к тому, что уже в ближайшие недели Госдума будет утверждать кандидатуры новых министров транспорта, строительства и ЖКХ, а также природных ресурсов и экологии.

Примечательно, что источники СМИ и эксперты, "отправившие" в конце этой недели в отставку Евгения Дитриха (Минтранс), Владимира Якушева (Минстрой) и Дмитрия Кобылкина (Минприроды) были скупы на прогнозы того, кто займет министерские кресла. Зато активно обсуждали возможные места трудоустройства "опальных" министров.

Так, по данным "Коммерсанта", Владимир Якушев должен сменить полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова. Источник издания в уральском полпредстве уверяют, что консультации по замене Николая Цуканова велись всю последнюю неделю и кандидатура Якушева является "единственной вероятной".

Дитриха "сватали" в губернаторы Белгородской области – там еще в конце сентября ушел в отставку последний ельцинский губернатор Евгений Савченко. Врио главы региона стал первый замгубернатора, но утверждать его на этом посту Москва не спешит.

Что касается Дмитрия Кобылкина, то его судьба представляется экспертам и источникам наиболее туманной – будущее место работы его никто не обозначил. Есть версия, что у экс-губернатора Ямала не сложились отношения с Михаилом Мишустиным и курирующим вице-премьером Викторией Абрамченко, недовольство высказывали недропользователи, да и ситуация с "мусорной реформой" явно развивается не лучшим образом. Источники "Коммерсанта" считают, что заменить Кобылкина могут на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.