На одном из месторождений "дочки" "Газпром нефти" на Ямале загорелся нефтепровод

Утром в субботу, 7 ноября, на Еты-Пуровском нефтяном месторождении "дочки" "Газпром нефти" произошел прорыв внутрипромыслового трубопровода газонефтяной смеси диаметром 273 мм, произошло возгорание, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России".

Пострадавших в результате инцидента нет, нет и угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК. К 10 утра возгорание было ликвидировано, сейчас на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации аварии были остановлены 66 скважин, аварийный участок перекрыт.