07 Ноября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2011) | Фото:Накануне.RU

На одном из месторождений "дочки" "Газпром нефти" на Ямале загорелся нефтепровод

Утром в субботу, 7 ноября, на Еты-Пуровском нефтяном месторождении "дочки" "Газпром нефти" произошел прорыв внутрипромыслового трубопровода газонефтяной смеси диаметром 273 мм, произошло возгорание, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России".

Пострадавших в результате инцидента нет, нет и угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК. К 10 утра возгорание было ликвидировано, сейчас на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации аварии были остановлены 66 скважин, аварийный участок перекрыт.

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На одном из месторождений "дочки" "Газпром нефти" на Ямале загорелся нефтепровод

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Теги: газпром нефть, нефтепровод, авария, ямал



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