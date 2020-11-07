07 Ноября 2020
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Пожар в доме с мансардой в Самаре 07.11.20. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Самаре четыре человека пострадали во время пожара в частном доме

В Самаре на ул. Промышленности (Железнодорожный район) утром в субботу, 7 ноября, произошел пожар – загорелся второй этаж двухэтажного (плюс мансарда) кирпичного зданий. Пожару был присвоен повышенный (второй) ранг вызова.

В девять утра пожар был локализован на площади 500 кв. м., к десяти утра открытое горение удалось ликвидировать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного главка МЧС.

"На тушение подано 18 стволов "Б", работало 18 звеньев ГДЗС, проложено 5 магистральных линий. Для тушения пожара привлекались 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 104 человека, 29 ед. техники", - сообщили в МЧС.

Пожар в доме с мансардой в Самаре 07.11.20.(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области

По данным спасателей, пострадали четыре человека, погибших в результате инцидента нет. В то же время telegram-канал Mash сообщил о четырех погибших. Эта информация издания, как и то, что в мансардном этаже мог находиться нелегальный хостел, пока не подтверждена.

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В Самаре четыре человека пострадали во время пожара в частном доме

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Теги: пожар, мансарда, хостел, самара



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