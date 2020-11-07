07 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России второй день подряд более 20 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровели 1 312 927 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5829

Санкт-Петербург - 1258

Московская область - 629

Нижегородская область - 434

Архангельская область - 359

Красноярский край - 322

Ростовская область - 314

Воронежская область - 306

Свердловская область - 293

Иркутская область - 253

Республика Коми - 243

Забайкальский край - 243

Хабаровский край - 235

Республика Бурятия - 232

Алтайский край - 231

Мурманская область - 223

Омская область - 219

Волгоградская область - 218

Ульяновская область - 212

Приморский край – 210

Республика Крым - 206

Томская область - 204

Республика Саха (Якутия) - 204

Ставропольский край - 201

Ханты-Мансийский АО - 199

Кемеровская область - 198

Саратовская область - 195

Ямало-Ненецкий АО - 192

Самарская область - 190

Оренбургская область - 188

Пермский край - 186

Кировская область - 184

Челябинская область - 181

Новосибирская область - 181

Тверская область - 176

Ленинградская область - 171

Пензенская область - 171

Республика Карелия - 168

Брянская область - 167

Амурская область - 164

Республика Хакасия - 161

Белгородская область - 156

Тюменская область - 155

Ярославская область - 154

Краснодарский край - 140

Курская область - 136

Орловская область – 134

Удмуртская Республика - 134

Ивановская область - 132

Костромская область - 130

Тульская область - 129

Астраханская область - 129

Калужская область - 128

Псковская область - 127

Вологодская область - 125

Калининградская область - 124

Смоленская область - 115

Владимирская область - 110

Рязанская область - 109

Новгородская область - 109

Республика Алтай - 107

Сахалинская область - 107

Тамбовская область - 103

Республика Башкортостан - 103

Республика Тыва - 97

Липецкая область - 96

Республика Калмыкия - 92

Республика Дагестан - 91

Курганская область - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 83

Севастополь - 81

Республика Мордовия - 75

Республика Адыгея - 72

Республика Северная Осетия - 69

Республика Ингушетия - 67

Чувашская Республика - 65

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 51

Республика Марий Эл - 46

Магаданская область - 45

Еврейская АО - 40

Чеченская Республика - 29

Чукотский АО - 8

Ненецкий АО - 6

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В России второй день подряд более 20 тысяч новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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