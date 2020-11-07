В России второй день подряд более 20 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровели 1 312 927 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5829
Санкт-Петербург - 1258
Московская область - 629
Нижегородская область - 434
Архангельская область - 359
Красноярский край - 322
Ростовская область - 314
Воронежская область - 306
Свердловская область - 293
Иркутская область - 253
Республика Коми - 243
Забайкальский край - 243
Хабаровский край - 235
Республика Бурятия - 232
Алтайский край - 231
Мурманская область - 223
Омская область - 219
Волгоградская область - 218
Ульяновская область - 212
Приморский край – 210
Республика Крым - 206
Томская область - 204
Республика Саха (Якутия) - 204
Ставропольский край - 201
Ханты-Мансийский АО - 199
Кемеровская область - 198
Саратовская область - 195
Ямало-Ненецкий АО - 192
Самарская область - 190
Оренбургская область - 188
Пермский край - 186
Кировская область - 184
Челябинская область - 181
Новосибирская область - 181
Тверская область - 176
Ленинградская область - 171
Пензенская область - 171
Республика Карелия - 168
Брянская область - 167
Амурская область - 164
Республика Хакасия - 161
Белгородская область - 156
Тюменская область - 155
Ярославская область - 154
Краснодарский край - 140
Курская область - 136
Орловская область – 134
Удмуртская Республика - 134
Ивановская область - 132
Костромская область - 130
Тульская область - 129
Астраханская область - 129
Калужская область - 128
Псковская область - 127
Вологодская область - 125
Калининградская область - 124
Смоленская область - 115
Владимирская область - 110
Рязанская область - 109
Новгородская область - 109
Республика Алтай - 107
Сахалинская область - 107
Тамбовская область - 103
Республика Башкортостан - 103
Республика Тыва - 97
Липецкая область - 96
Республика Калмыкия - 92
Республика Дагестан - 91
Курганская область - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Севастополь - 81
Республика Мордовия - 75
Республика Адыгея - 72
Республика Северная Осетия - 69
Республика Ингушетия - 67
Чувашская Республика - 65
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 51
Республика Марий Эл - 46
Магаданская область - 45
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 29
Чукотский АО - 8
Ненецкий АО - 6