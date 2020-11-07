В России второй день подряд более 20 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровели 1 312 927 человек.