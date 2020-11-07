В Екатеринбурге мужчина убил трех человек и застрелился сам

В Екатеринбурге произошло массовое убийство.

В квартире доме по ул. Социалистической (Уралмаш) силовики нашли тела трех мужчин и одной женщины, они были убиты из огнестрельного оружия. Оттуда же была госпитализирована девушка 17-ти лет. По предварительным данным, выстрелы могли быть сделаны из карабина "Майга".

По предварительным данным следствия, на месте ЧП распивали спиртные напитки. В СКР полагают, что хозяин квартиры мог расстрелять гостей, после чего покончил с собой. Мотивы преступления пока не известны, сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по Свердловской области.

Пострадавшую девушку, по словам главы пресс-службу свердловского полицейского главка Валерия Горелых, прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возраст погибших составляя от 18 до 36 лет. В квартире также находилась 16-летняя девушка, она не пострадала.

Вот что рассказал полковник Горелых о событиях минувшей ночи: "Скончавшийся Дмитрий проживал в квартире, где все произошло. Ранее он условно судим по ч.1 ст.158 УК РФ — кража. Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80–13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К. Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". С мужчинами они познакомились в интернете. Те за ними приехали на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию. Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР".