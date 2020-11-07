07 Ноября 2020
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Общество В России
новорожденные, больница, малыши (2017) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В сентябре в России впервые зафиксирован небольшой рост рождаемости

В сентябре в России впервые за последние годы зафиксирован небольшой рост рождаемости. За месяц родились 130,5 тыс. детей, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в обнародованных данных Росстата.
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Несмотря на обнадеживающие данные, положительный характер новости почти полностью обесценивается тем, что в этом году в сентябре было на один рабочий день больше, чем год назад, что обусловливает почти 5% роста просто по факту того, что ЗАГСы имели почти на 5% больше рабочих дней для регистрации рождений. Также рост вызван низкой даже для последних лет базой (в прошлом году в сентябре родились всего 121 тыс. детей). В этих условиях говорить о реальном росте рождаемости пока не приходится. Скорее всего, это статистическое колебание, за которым последует еще более глубокий спад, вызванный коронавирусом. Он должен начаться в начале 2021 года.

Тем не менее, в ряде регионов прирост числа рождений не может быть списан на статистические колебания. Так, в Еврейской АО родилось почти на 50% детей больше. В абсолютном выражении это, правда, всего 56 малышей. В Новосибирской области 35% роста, в Калмыкии - 33%. От 20% до 30% зафиксирован прирост в следующих регионах: Тыва, Приморский край, Севастополь, Адыгея, Мурманская и Магаданская области.

При этом в Татарстане родилось на 9% меньше детей (реальное падение, с поправкой на число рабочих дней, почти 14%), Кировской, Курганской областях и Удмуртии - примерно на 5% (почти 10%). Однако в большинстве регионов рождаемость все же выросла, что дало и общероссийский прирост.

Отметим, что введение маткапитала на первого ребенка еще не может дать эффект в силу недостаточного времени, прошедшего после этого решения. По прошествии этого времени мы тоже не ожидаем никакого эффекта, поскольку рождение первого ребенка практически не поддается внешнему стимулированию. А в 2021 году из-за коронавируса рождаемость может упасть еще больше.

В целом за первые 9 месяцев года рождаемость снизилась на 4,2%. Резко выделяется только Северо-Кавказский федеральный округ, где она выросла на 1%. Наибольший прирост отмечен в Московской области - 12% (6,4 тыс. рождений), но это может быть связано с падением на 12,5% в Москве (13 тыс.). Вероятно, многие москвички в этом году рожали в Подмосковье. В целом в этих двух регионах рождаемость в 2020 году снизилась на 4%.

По остальным регионам наибольший прирост рождаемости наблюдается в Чечне - 8,5%, чуть меньше (в порядке убывания прироста до 3%) в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Ямало-Hенецком и Чукотском АО.

При этом во Владимирской области рождаемость упала на 13%. Еще в половине регионов России падение составило 5-9%.

В 13 регионах смертность более чем в 2 раза превышает рождаемость по итогам 9 месяцев. В прошлом году такой регион был только один. Рождаемость превышает смертность в 16 регионах (было 18). Разница между рождаемостью и смертностью незначительно улучшилась только в 4 регионах. Во всех остальных она еще более ухудшилась, причем в некоторых очень сильно. Преимущественно это регионы европейской части страны. Это вызвано не только снижением рождаемости, но и ростом смертности, что Накануне.RU проанализирует в самое ближайшее время.

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В сентябре в России впервые зафиксирован небольшой рост рождаемости

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Теги: рождаемость, демография



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