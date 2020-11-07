Хабаровскому протесту – 120 дней: горожане вышли на митинг в снегопад

В Хабаровске сегодня прошел очередной субботний митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Протестное движение отметило маленький юбилей – 120 дней с начала выступлений. Столько же под арестом в Москве находится бывший губернатор.

Хабаровчане прошли по городу уже традиционным маршрутом, затем собрались на площади Ленина, несмотря на мощный снегопад, накрывший город. Несколько сотен человек скандировали "Коррупция достала - Москва верни Фургала". На площади собирали подписи под обращением к суду, которое готовят адвокаты Фургала. Они хотят до нового года попытаться уговорить суд перевести экс-губернатора под домашний арест. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово".

Между тем, накануне стало известно об аресте подмосковного земельного участка Фургала в качестве обеспечительной меры, передает ТАСС. Площадь участка составляет 2,5 тыс. кв. м, на нем стоит почти достроенный дом. Арест был наложен еще в середине сентября.