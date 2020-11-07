Хабаровскому протесту – 120 дней: горожане вышли на митинг в снегопад

07 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 07.11.20. (2020) | Фото: T.me/vehernij_habarovsk / Telegram-канал &quot;Вечерний Хабаровск&quot;

Хабаровскому протесту – 120 дней: горожане вышли на митинг в снегопад

В Хабаровске сегодня прошел очередной субботний митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Протестное движение отметило маленький юбилей – 120 дней с начала выступлений. Столько же под арестом в Москве находится бывший губернатор.

Хабаровчане прошли по городу уже традиционным маршрутом, затем собрались на площади Ленина, несмотря на мощный снегопад, накрывший город. Несколько сотен человек скандировали "Коррупция достала - Москва верни Фургала". На площади собирали подписи под обращением к суду, которое готовят адвокаты Фургала. Они хотят до нового года попытаться уговорить суд перевести экс-губернатора под домашний арест. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово".

Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 07.11.20.(2020)|Фото: T.me/vehernij_habarovsk / Telegram-канал "Вечерний Хабаровск"

Между тем, накануне стало известно об аресте подмосковного земельного участка Фургала в качестве обеспечительной меры, передает ТАСС. Площадь участка составляет 2,5 тыс. кв. м, на нем стоит почти достроенный дом. Арест был наложен еще в середине сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Хабаровскому протесту – 120 дней: горожане вышли на митинг в снегопад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: протесты в хабаровске, сергей фургал, снегопад, митинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети