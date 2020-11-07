07 Ноября 2020
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Александр Мураховский (2020) | Фото: портал правительства Омской области

Омский губернатор Бурков назначил министром здравоохранения главврача больницы, в которой лечили Навального

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил нового министра здравоохранения региона. Им стал Александр Мураховский, который с 2020 года совмещал должности главврача БСМП №1 и Городской больницы №1 им. Кабанова. В БСМП №1 Омска, напомним, в августе этого года доставили с самолета Алексея Навального. В дальнейшем разница во мнениях омских врачей и их немецких коллег привела к международному скандалу.
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В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что кандидатуру Мураховского одобрили в федеральном Минздраве.

Мураховскому 49 лет, он детский хирург, кандидат медицинских наук.

Александр Мураховский(2020)|Фото: портал правительства Омской области

Начал работу в омском здравоохранении с 1995 года в должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра, с 1996 года по 2002 год – заместитель главного врача Городская клиническая больница № 1. В 2004 году возглавил Городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года был назначен на должность главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2". В 2018 году Александр Мураховский был направлен на другой сложный объект здравоохранения – в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1 на Левобережье.

Напомним, 27 октября вечером две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию регионального Министерства здравоохранения из-за того, что в больницах не смогли их принять более 10 часов. Губернатор Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных. Накануне он сообщил, что министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отправлена в отставку.

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Теги: александр мураховский, александр бурков, бсмп №1



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