Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в ДТП в Москве

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и находится в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера.

"В момент ДТП он находился в автомобиле. Сейчас находится в ЦКБ", - отметил пресс-секретарь вице-премьера.

Машина аппарата правительства РФ попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте. Видеозапись с места ДТП опубликовал telegram-канал Baza.

Столкнулись три машины, среди них – правительственная "БМВ", в которой находился Оверчук, "Таврия" и "Ниссан". Сообщалось о двух пострадавших.