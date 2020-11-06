Тюменский санаторий "Сибирь" вошел в пятерку самых популярных мест в России для отдыха по кэшбэку

Тюменский санаторий "Сибирь" вошел в пятерку самых популярных мест в России для отдыха по туристической программе кэшбэк, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

"В первом этапе туристического кэшбэка известный санаторий "Сибирь" вошел в пятерку самых популярных направлений для бронирования. По отзывам туристов, это совершенно уникальный санаторий - термы, невероятная лечебная база, высочайший сервис и рестораны", - приводит ее слова издание.

Напомним, с 15 октября в России начинается второй этап программы туристического кэшбэка.

Жители страны смогут до 5 декабря купить туры и забронировать проживание в отеле. При этом поездку необходимо совершить до 10 января 2021 года включительно.