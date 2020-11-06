Препарат от COVID-19 "Авифавир" станет бесплатным для пациентов

Лекарство от коронавируса "Авифавир" станет бесплатным для амбулаторного лечения пациентов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящий момент препарат уже получают препарат бесплатно пациенты больниц. Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача.

РПФИ и "ХимРар" планируют увеличить производство препарата до 200 тыс. упаковок в месяц для удовлетворения спроса.