Коммерсант: Цуканов покинет свой пост в ближайшее время

Полпред УрФО Николай Цуканов покинет свой пост в ближайшее время. Об этом пишет Коммерсантъ-Урал со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. По данным источника, на этой неделе велись активные консультации о преемнике Цуканова, в частности речь шла о министре строительства РФ Владимире Якушеве.

Якушев в 2001-2005 годах занимал пост вице-губернатора Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 года работал главой Тюмени (в этот период регионом руководил Сергей Собянин). В конце 2005 года был назначен на должность губернатора Тюменской области, где проработал до 2018 года, когда стал министром строительства и ЖКХ РФ.

Николай Цуканов с 2010 по 2016 годы являлся губернатором Калининградской области, с 2016 года—полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе и членом Совета безопасности при президенте РФ. С 25 декабря 2017 года был помощником президента РФ. В 2018 года сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможное назначение новым полпредом в УрФО министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.