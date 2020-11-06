Актера Михаила Ефремова отправили в колонию

Актер Михаил Ефремов отправлен в колонию из СИЗО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН по Москве.

Место, куда отправили актера для отбывания наказания, в управлении не уточнили.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут созваниваться и видеться с родными. Также в СИЗО-5 проходят различные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, таким образом, у Ефремова будет возможность создать тюремный театр, о котором он ранее говорил.