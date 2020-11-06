Путин обсудил вакцину против коронавируса с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом противодействие новой коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Аргентины.
Стороны договорились продолжить сотрудничество по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу. Также лидеры государств обсудили перспективы реализации имеющихся договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентинской Республике.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.