Татьяна Мерзлякова спросила с Центробанка за оштрафованных на миллион пайщиков

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к проблеме обманутых пайщиков КПК "Первый" и КПК "Первый Уральский".

Напомним, что налоговая инспекция, являясь представителем ЦБ РФ, выступила с требованиями взыскать с КПК "Первый Уральский" два штрафа в размере 500 тыс. руб. каждый. Однако выплатить столь весомую сумму должен не бывший руководитель кооператива Валерий Бикбулатов, которого и обвиняют в хищении средств КПК, а непосредственно само товарищество – то есть обманутые пайщики.

Также из-за халатного, по мнению пайщиков, отношения Центробанка к своим же предписаниям, КПК "Первый" продолжал свою деятельность минимум до марта 2019 г., хотя ЦБ выпустило предписание о запрете на привлечение новых пайщиков и прием денежных средств еще в ноябре 2018 г. Таким образом, люди отдавали свои кровно заработанные деньги не понятно куда почти полгода. О своем решении Центробанк уведомил общественность только в июне 2019 г.

"Мы отправили в Центральный банк два обращения. Сперва мы спросили, почему так случилось, что предписание центрального банка было сделано в 2018 году, а для населения оно было опубликовано только в 2019 г.? – рассказала Накануне.RU Татьяна Мерзлякова. – К нам массово обратились пайщики. К ним относятся, я бы даже сказала, с особым цинизмом. С них вдруг начали собирать средства как с пайщиков: и налоги и какие-то иные платежи. Руководство кооператива и без того обобрало бедных людей, а сейчас эти люди должны из собственного кармана все это выплачивать. Мы не считаем, что это правильно. С точки зрения закона они могут объяснять это как угодно. Но с точки зрения сегодняшней жизни, с точки зрения гуманности, с точки зрения Центробанка РФ, а это международный банк, и с моей точки зрения это все какая-то ошибка. Нам не хочется не воевать, не защищать банкиров, мол, они действуют по закону, нам хочется мирным путем помочь людям. Ответы мы пока не получили, хоть и рассчитываем на понимание".

Напомним, обманутые кредитными потребительскими кооперативами во главе с Валерием Бикбулатовым пайщики обратились к председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной с просьбой провести депутатские слушания. Как они считают, при условии подключения всего административного ресурса, станет возможным вернуть хотя бы часть денег пострадавших свердловчан.