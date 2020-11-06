06 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Чистка Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга очистили вечный огонь перед годовщиной революции

Сегодня вечером на площади Коммунаров спонтанно организовался субботник, жители города решили очистить монумент вечного огня перед годовщиной Октябрьской революции. Пост с призывом отмыть монумент опубликовала журналист "Вечерних Ведомостей" Екатеринбурга Гузель Аиткулова.

"Только что была на площади Коммунаров, и это просто позорище - такая грязь вокруг вечного огня. Знала бы, приехала бы с чистящими средствами", - пишет в Facebook Аиткулова.

Чистка Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU, к намеченному времени (17.30) прибыли только трое.

"Многие отзванивались, говорили, что приедут по возможности. Но пятница, вечер, оно и понятно: все слишком экспромтом получилось. Если бы мы заранее знали, хотя бы запланировали, все бы приехали. Но стыдно будет, если в годовщину революции вечный огонь будет в таком вот виде", - рассказывает Гузель Аиткулова.

Чистка Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Татьяна Муничкина из Марксистского кружка узнала о проблеме из поста журналистки и первая прибыла на место.

"Завтра праздник - 7 ноября, будет возложение цветов, в том числе и к вечному огню. Мы хотим подготовить его, - говорит активистка. - Объем работ не такой большой, поэтому, думаю, вдвоем-втроем мы вполне справимся. Думаю, завтра людям будет приятно вспомнить и Октябрьскую революцию и возложить цветы к вечному огню".

Чистка Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

К словам Татьяны присоединился и Дмитрий из Союза марксистов. Он также прибыл помочь в благом деле. Единственное, что омрачало бойцовский дух, это вопрос - "как так получилось?"

"Я случайно здесь оказалась, шла днем на встречу и увидела "это", - рассказывает журналист. - Я бы назвала это диверсией, потому что по-другому назвать действия чиновников нельзя. Когда вся площадь вылизана - это значит, что здесь ежедневно убирают, а вечный огонь - нет. Возникает вопрос, как так?"

Чистка Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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Жители Екатеринбурга очистили вечный огонь перед годовщиной революции

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Теги: вечный огонь, площадь коммунаров, годовщина революции



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