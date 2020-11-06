06 Ноября 2020
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Истребитель Су-35С поколения 4++. (2020) | Фото: телеканал Звезда|Министерство обороны РФ

Глава ОАК будет совмещать свой пост с руководством компанией "Сухой"

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь будет совмещать свой пост с руководством компанией "Сухой". Прежний глава "Сухого" Илья Тарасенко уходит на "реализацию другого крупного проекта", сообщает ТАСС со ссылкой на ОАК.

В корпорации пояснили, что кадровые перестановки связаны с централизацией структуры предприятий, входящих в ОАК.

Ранее "Сухому" были переданы полномочия по руководству корпорацией "МиГ".

Тарасенко был назначен главой "Сухого" всего девять месяцев назад. До этого с 2018 года он занимал пост заместителя генерального директора ОАК.

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Глава ОАК будет совмещать свой пост с руководством компанией "Сухой"

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Теги: юрий слюсарь, сухой, оак, илья тарасенко



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