Глава ОАК будет совмещать свой пост с руководством компанией "Сухой"

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь будет совмещать свой пост с руководством компанией "Сухой". Прежний глава "Сухого" Илья Тарасенко уходит на "реализацию другого крупного проекта", сообщает ТАСС со ссылкой на ОАК.

В корпорации пояснили, что кадровые перестановки связаны с централизацией структуры предприятий, входящих в ОАК.

Ранее "Сухому" были переданы полномочия по руководству корпорацией "МиГ".

Тарасенко был назначен главой "Сухого" всего девять месяцев назад. До этого с 2018 года он занимал пост заместителя генерального директора ОАК.