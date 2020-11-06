Заммэра Москвы про коронавирус: "Назвать ситуацию стабильной мы не можем"

В мэрии Москвы прокомментировали антирекорд с начала эпидемии – сегодня суточная заболеваемость коронавирусом в столице преодолела отметку в 6 тыс.

"Назвать ситуацию стабильной мы не можем. На этой неделе фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций. Если за прошлую неделю прирост составлял -0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за последние четыре – 24% и 9% соответственно. В больницы поступают ежедневно 1,3–1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. Всего развернуто свыше 15 тысяч коек, занято около 70% этого фонда", - сообщила в интервью ТАСС заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование с целью выявления контактных лиц. В среднем в день выявляется 9-9,5 тыс. контактных лиц. Им направляют информацию о риске заражения.