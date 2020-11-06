"Настоятель ушел в раскол". Новый духовних прихода св. Ксении Петербургской прокомментировал инцидент в храме

Новый настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской отец Владимир прокомментировал инцидент в храме, где сегодня представители епархии при поддержке силовиков попали в драку с прихожанами, защищающими прежнего духовного отца.

"Произошла такая неприятная ситуация, прежний настоятель этого храма ушел в раскол, нарушил послушание правящему архиерею, решил ввести в раскол и весь приход и отложить от церкви сам храм. Все это, конечно же, находится вне легитимных рамок, поэтому правящий архиерей своим указом отстранил предыдущего настоятеля от должности и назначил меня настоятелем данного прихода. Сегодня мы совершили здесь первое богослужение, были, к сожалению, некоторые провокации, но, будем надеяться, что в дальнейшем каждый из нас придет в себя и поймет, как действовать. А действовать, говоря светским языком, надо исключительно в правовом поле, а говоря языком церкви - с любовью и послушанием. Поэтому мы сегодня здесь собрались, были и другие священники, оказать поддержку, показать, что единство и большинство на нашей стороне. Это не мы уходим в раскол, а другие люди, подстрекаемые, уходят в раскол, совершенно немотивированный, нет никаких причин веских для того, чтобы выходить из единства церкви. Здесь ведь рядом кладбище и само это место должно навести на мысль, сколь скоротечна наша жизнь, и зачем мы тратим ее на эту злобу, ненависть разделение", - отметил отец Владимир.

"Многие люди смущены этой ситуацией, приходя сюда они хотят видеть прежнего священника, с которым у них уже сложились теплые отношения. Но в этом-то и роль правящего архиерея. Само слово "епископ" переводится как тот, кто надзирает за паствой. Если он видит, что священник начинает людей учить не тому, чему учит церковь, его обязанность, его долг как-то на это отреагировать, что наш владыка и сделал", - добавил священник.

Новый настоятель отметил, что для желающих двери церкви всегда открыты, но если прихожанин смущен и с чем-то не согласен, то может найти себе другой приход по вкусу или вовсе уйти от церкви.

Напомним, ранее стало известно, что группа представителей епархии при поддержке силовых структур с боем прорвалась в храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, выставив оттуда отправленного в "отставку" настоятеля Георгия Бусыгина, который считается приближенным к бывшему схиигумену Сергию. Настоятель Среднеуральского монастыря Сергий попал в церковную опалу после серии скандальных проповедей и обращений к пастве, в результате чего был лишен сана и отлучен от церкви. Под "чистку" попали священнослужители и послушницы монастыря, не пожелавшие отречься от своего настоятеля, а теперь очередь дошла до прочих последователей одиозного экс-батюшки.