06 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Навальный отрицает, что у него был панкреатит

Создатель ФБК Алексей Навальный прокомментировал версию российской полиции о произошедшем в конце августа в Сибири. Тогда у Навального резко ухудшилось состояние, он был в состоянии комы транспортирован в Германию.

Сегодня МВД опубликовало релиз, в котором в очередной раз сообщило об отсутствии каких-либо фактов, указывающих на отравление. В полиции сообщили, что омские врачи, лечившие Навального, поставили ему диагноз "острый панкреатит", а жена оппозиционера, якобы, сообщала врачам о диетах, на которых сидит ее муж ради похудения.  

"Я уже устал смеяться. Какого блин панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в докторе Хаузе? (Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров)", - написал Навальный в твиттере.

Он также прокомментировал высказывания главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: "В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету".

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Навальный отрицает, что у него был панкреатит

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Теги: алексей навальный, панкреатит, отравление



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